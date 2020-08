dpa Bild: dpa

Mo 31.08.2020 | 07:05 | Interviews

- Geisel: "Das darf nie wieder passieren"

Am Wochenende sind Tausende Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen durch Berlin gezogen. Am Ende gab es Krawalle und Schwarz-Weiß-Rote-Flaggen auf den Treppen des Reichstags. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) spricht im Interview von "beschämenden Bildern" und dass in Zukunft vieles besser gemacht werden müsse.