- Vom Anpacken und der Fürsorge

"Wir schaffen das!", diesen Satz sagte Angela Merkel am 31. August 2015 in der Bundespressekonferenz. Martin Patzelt (CDU), ehemaliger Oberbürgermeister von Frankfurt/ Oder und Mitglied im Deutschen Bundestag, ging mit gutem Beispiel voran und nahm zwei Flüchtlinge auf. Wie bewertet er fünf Jahre später diesen Satz der Kanzlerin?



Auf den Tag genau fünf Jahr ist es her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bundespressekonferenz sagte: "Wir schaffen das." Kurz danach, am 4. September, entschied sie, die in Ungarn gestrandeten Flüchtlinge aufzunehmen.

In den darauffolgenden Wochen und Monaten folgte das, was heute viele als "Flüchtlingskrise" bezeichnen. Was blieb, ist eine Spaltung der Gesellschaft und die AfD, die mit dem Flüchtlingsthema erfolgreich Politik macht.

Es brauche "Fürsorge und Druck"

Martin Patzelt wollte damals mit gutem Beispiel vorangehen. Der CDU- Bundestagsabgeordnete und ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt/Oder nahm zwei Flüchtlinge aus Eritrea bei sich zu Hause auf. Wie haben es die beiden geschafft?

Einer habe sich in eine Kommune zurückgezogen und sei etwas hinten dran mit seiner Entwicklung, der andere habe einen Abschluss und sei aktuell in einer Ausbildung zum Installateur, erzählt Patzelt. Der CDU-Politiker spricht davon, dass es "Fürsorge und Druck" brauche, um aus seiner Sicht eine Grundlage für gelungene Integration zu schaffen.

In einer Demokratie müsse immer um das "Wir" gehen

In einer demokratischen Gesellschaft müsse es immer um das "Wir" gehen, sagt Patzelt. Er sei auch angefeindet worden für seine Haltung, habe Hassmails bekommen. Sein Direktmandat habe er gegen Alexander Gauland gewonnen, den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag. Der habe in seinen Reden immer gesagt: "Wir wollen das gar nicht schaffen." Patzelt habe sich immer bemüht, den Faden aufzunehmen und zu sagen: "Wir haben gar keine Alternative, wir müssen das schaffen, denn unser Grundgesetz gebietet uns genau diese Verfahrensweise, diese Haltung." Für ihn sei es keine ethische Frage, sondern eine Gesetzeslage.

Aktuell sehe er eine Beruhigung der Lage, da es sich aufgrund der Flüchtlingszahlen etwas erleichtert habe. Man müsse diese Zeit nun nutzen, um die Frage zu klären: "Wer sind wir und wer wollen wir sein?“ Patzelt beantwortet diese Frage für sich eindeutig: "Wir müssen es zusammen anpacken, sonst macht es keiner für uns."