- Lux: "Corona-Demo darf kein Superspreader-Event werden"

Die Aufhebung des Demo-Verbots zeige, dass der Rechtsstaat funktioniere, so Lux. Die Versammlungsbehörde pocht jedoch auf den Infektionsschutz. Wegen mangelndem Infektionsschutz wurde bereits am 1. August eine Corona-Demonstration in Berlin aufgelöst. Angemeldet hatte sie derselbe Veranstalter, der nun auch die Hauptdemo am Samstag leitet.





Demo gegen Pandemie-Regeln - aber nur mit Abstand und Mundschutz





Die Versammlungsbehörde betonte auch: Der Veranstalter müsse auf Abstände achten, wo dies nicht möglich ist, sollen Masken getragen werden. Und: Der Veranstalter Michael Ballweg habe eine Verantwortung, so Lux. Er müsse die Auflagen stets per Mikrofon durchsagen. Auch die Polizei werde die Auflagen durchsetzen.





Demo könnte zu vielfachen Ansteckungen führen





Die Demonstrierenden seien bunt gemischt - die meisten eine die Skepsis bis hin zur Ablehnung gegenüber Corona-Maßnahmen. Viele seien friedlich, aber es gebe auch VerschwörungstheoretikerInnen und teils militante Rechtsextremisten unter ihnen, so Lux.



Die Mehrheit der Bevölkerung halte sich an die Pandemie-Regeln und habe damit auch zu einem glimpflichen Verlauf beigetragen, so der Grünen-Politiker. Eine kleine Grupee setze nun eher auf ihren eigenen Spaß, ihnen sei "Freiheit ohne Verantwortung" wichtiger. Die Demo soll auf keinen Fall ein Superspreader-Event werden, sagte Lux.