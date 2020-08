- "Konzept einer reinen Autostraße kommt an seine Grenzen"

In Berlin-Mitte ist das Modellprojekt der autofreien Flaniermeile auf einem Teil der Friedrichstraße gestartet. Bezirk und Senat wollen testen, wie der öffentliche Raum neu bespielt werden kann. Dies sei auch eine Chance für den Einzelhandel in der Corona-Krise, sagt Verkehrsenatorin Regine Günther (Grüne).

Der autofreie Abschnitt der Friedrichstraße soll ab Samstag zum Verweilen und Flanieren einladen, so Günther. Die Anrainer-Geschäfte des Abschnitts würden in der halbjährigen Projektphase ihre Waren über Seitenstraßen geliefert bekommen - alle Prozesse seien "minutiös abgesprochen" sagte Günther. Das derzeitige Tempolimit von 20 Kilometern pro Stunde soll, wie auf anderen Straßen auch, von der Polizei kontrolliert werden.





Autofreie Straße als Chance für den Handel





In den vergangenen Jahren habe die Friedrichstraße "massiv an Qualität eingebüßt", so die Senatorin. Es gebe Leerstand, einfach nur eine Autostraße zum Durchfahren führe zu einem Erosionsprozess der Gegend. Mit dem Modellprojekt soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Verweilen die Menschen länger, weil sie zu Fuß bummeln können, werde auch mehr eingekauft, so die Grünen-Politikerin. Dies sei auch eine Chance, die Einbußen durch die Corona-Krise abzufedern, denn viele Menschen bestellten ihre Waren eher online.



Eine weitere Flaniermeile werde in der City West von Händlerinnen und Händlern vorangetrieben, so Günther. Diese wollen die Tauentzienstraße und den Ku'damm umgestalten, sodass auch dort nicht nur Autos durchfahren, sondern mehr Menschen verweilen.