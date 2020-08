- "Inforadio ist ein Nachrichten-Rückgrat des rbb"

Inforadio feiert 25. Geburtstag. Welche Zukunft hat lineares Radio und was passiert im Digitalen? Darüber haben wir mit Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des rbb, gesprochen.

Inforadio ist zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von rbb24 das Nachrichten-Rückgrat des Senders. Er selbst höre morgens beim Frühstück erst einmal die Nachrichten im Inforadio, damit er weiß, was ihn später im Büro erwarte.



Lineares Radio ist auch in Zeiten von Streaming, Mediatheken und on-demand-Angeboten keinesfalls unattraktiv. Über 36 Millionen Menschen, so Schulte-Kellinghaus, hören in Deutschland täglich öffentlich-rechtliche Radionachrichten. Zusammen mit der Tagesschau erreiche man so über die Hälfte der Bevölkerung mit Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Das bedeute für HörerInnen: Nachrichten, die weder kommerziell noch parteipolitisch getrieben sind, so der Programmdirektor. Dass dies so bleibe, dafür sorge der Rundfunkrat, der die Arbeit des Senders beobachtet.

Schnelligkeit und professionelle Einordnung seien die Vorteile eines linearen Radiosenders. Besonders in der Corona-Krise haben die Menschen verlässliche Informationen bei den öffentlichen-rechtlichen Sendern gesucht, so der rbb-Programmchef.





Digitale Erweiterung des Sendeprogramms





Bestimmte Algorithmen sieht der Programmdirektor als eine Gefahr für Journalismus und Demokratie - denn diese würden nicht abwägen, prüfen und einordnen, sondern reagierten auf immer heftigere Inhalte, die sie dann weiter befeuern. Emotionen und nicht Inhalte spielten dabei eine größere Rolle. Lineares Radio sei hingegen verlässlich. Künftig wolle man aber auch digital versuchen, bessere Zusatzangebote für die sehr unterschiedlichen Regionen des Sendegebietes anzubieten, so Schulte-Kellinghaus. "Das ist ein Mehraufwand und vor dem Problem stehen wir, wie wir beides abbilden können."