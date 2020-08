- Nach Kopftuch-Urteil: "Zeichen einer bestimmten Geisteshaltung"

Ist das Kopftuch einer Muslima ein religiöses Symbol oder nicht? Diese Frage ist nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes wieder offen. Demnach ist das Berliner Neutralitätsgesetz verfassungswidrig. Die Ethnologin Susanne Schröter sieht das anders. Das Kopftuch sei "das Zeichen einer bestimmten Geisteshaltung".



Nach Auffassung der Ethnologin Susanne Schröter ist ein Kopftuch im Islam nicht notwendigerweise religiös geboten. Es sei vielmehr "das Zeichen einer bestimmten Geisteshaltung", so die Direktorin des Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam nach einer Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht zum Tragen von Kopftüchern an Berliner Schulen.

"Musliminnen gespalten wie die Gesellschaft"



"Die Musliminnen sind genauso gespalten wie der Rest der Gesellschaft", so Schröter. Ein Teil sage, religiöse Symbole seien ein Zeichen von Islamismus, andere sagten: Das Kopftuch gehöre zu ihnen, unabhängig von der Religion.



Schröter widerspricht der Gerichtsauffassung. Schule müsse ein neutrales Feld sein so wie in dem Neutralitätsgesetz der Stadt vorgesehen, sagt die Ethnologin. "Berlin hat Recht."





HINTERGRUND

Das Bundesarbeitsgericht hat am Donnerstag entschieden, dass das in Berlins Neutralitätsgesetz verankerte pauschale Kopftuchverbot für Lehrerinnen gegen das Grundrecht auf Religionsfreiheit und damit gegen die Verfassung verstößt. Es wies die Revision des Landes Berlin gegen ein Urteil des Landesarbeitsgerichts zurück. Dieses hatte einer muslimischen Lehrerin im November 2018 rund 5159 Euro Entschädigung zugesprochen, weil sie wegen ihres Kopftuches nicht in den Schuldienst eingestellt worden war. Die Frau sei wegen ihrer Religion diskriminiert worden, entschied nun das Bundesarbeitsgericht.

(Quelle: dpa)