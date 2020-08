- Verbotene Corona-Demo: Veranstalter setzt auf acht Quadratmeter pro Person

GegnerInnen der Corona-Maßnahmen wollten am Samstag erneut protestieren: Das Verbot der Demonstration geht mit einem Eil-Antrag vor Gericht. Michael Ballweg, Veranstalter und Kopf der Initiative "Querdenken 711", setzt weiterhin auf Abstandsregelungen und sagt zu, von der Bühne auf die Maskenpflicht hinzuweisen.



Michael Ballweg, Veranstalter der verbotenen Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und Kopf der Initiative "Querdenken 711" setzt auf Abstände während des Protests. Für Samstag sei die komplette Straße des 17. Juni angemeldet, sagte er. Das entsprächen acht Quadratmeter pro Teilnehmer. Bei der vergleichbaren Demonstration am 1. August seien mehr Teilnehmer als erwartet gekommen - deshalb sei die Fläche zu klein gewesen.

Nicht überprüfbar, wer Maske tragen könne

Nach dem Verbot sei es hypothetisch, ob es eine Maskenpflicht geben werde oder nicht - wenn es diese Auflage gebe, würde er von der Bühne darauf hinweise, so Ballweg. "Es ist meine Pflicht als Versammlungsleiter die Teilnehmer auf die Auflagen hinzuweisen." Er könne als Veranstalter aber nicht überprüfen, wem es gesundheitlich möglich sei, einen solchen Schutz zu tragen, schränkte Ballweg ein.

Grundrecht auf Unversehrtheit des Lebens versus Grundrecht auf Versammlungsfreiheit

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte das Verbot der Demonstration damit begründet, dass das Grundrecht auf Unversehrtheit des Lebens in diesem Falle das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit überwiege. Das Berliner Verwaltungsgericht will am Freitag über einen Eil-Antrag gegen das Verbot entscheiden.

Ballweg: Nur vereinzelt rechtsextreme Teilnehmer



Zu dem Vorwurf, Rechtsextreme wie etwa Reichsbürger würden sich unter die Teilnehmerinnen mischen, meinte Ballweg: Dies sei ihm nicht egal - die Demonstration am 1.8. habe aber gezeigt, dass nur vereinzelt solche Teilnehmer zu sehen gewesen wären. Der Innensenator vermische die vielen angemeldeten Demonstration am kommenden Wochenende miteinander.