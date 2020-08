- Ates: "Es fehlt eine politische Debatte über das Kopftuch"

Bei der Verhandlung am Bundesarbeitsgericht am Donnerstag kann es nicht generell um das Berliner Neutralitätsgesetz gehen, so Ates. Diese Instanz könne nicht die Verfassungsmäßigkeit oder -widrigkeit des Gesetzes überprüfen. Deshalb ginge es in der Verhandlung um die Revision des Schadensersatzesanspruches der Klägerin.

Ates: Debatte um Kopftuch ist politisch





Im Rahmen der Überprüfung finden dann auch politische Überlegungen statt, so Ates, ob das Neutralitätsgesetz nicht eine diskriminierende Wirkung entfalte. In der Frage um das Kopftuch würden die Religionsfreiheit und der Schulfrieden immer wieder aneinandergeraten.



Die Gerichtsverhandlung bezeichnet Ates als "Scheingefecht". Denn eine echte politische Debatte über das Tragen eines Kopftuchs in öffentlichen Einrichtungen findet in Deutschland nicht statt. Hier gebe es einen gesellschaftspolitischen Konflikt, der beispielsweise in der Türkei anders angegangen werde, sagte die Anwältin: "Wir müssen darüber debattieren, wofür das Kopftuch als Symbol steht".