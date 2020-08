- Staatsrechtler zu Demo-Verbot: "Es bedarf einer Gefahrenprognose"

Die für das Wochenende geplante Corona-Demonstration hat Berlin verboten, der Veranstalter geht mit einem Eil-Antrag dagegen vor. Staatsrechtler Wolfgang Löwer sagt: Es werden Grundrechte gegeneinander abgewogen. Entscheidend sei nun die Prognose, inwieweit tatsächlich Infektionen durch den Protest zu erwarten wären.

Der Staatsrechtler Wolfgang Löwer von der Universität Bonn hält die Argumentation von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) für schlüssig, die geplante Corona-Demonstation am Wochenende auf Grund von Grundrechte-Abwägungen zu verbieten. Ein Verbot sei grundsätzlich möglich, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet sei, so Löwer.

Abwägung der Grundrechte

Geisel hatte die Absage der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen damit begründet, dass das Grundrecht auf Unversehrtheit des Lebens in diesem Falle das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit überwiege.

Nicht zu erwarten, dass sich an Corona-Regeln gehalten wird

"Sie brauchen Rechtsgüter, die in demselbem Rang stehen wie das hohe Gut der Versammlungsfreiheit", sagte Löwer. Dann sei ein Versammlungsverbot möglich. Das sei in diesem Fall gegeben. Zumal es in der Natur der Sache läge, dass Demonstrierende gegen die Corona-Maßnahmen wie das Tragen einer Maske, sich an diese Auflagen nicht hielten.

Wie stark werden Leben und Gesundheit eingeschränkt?



Dennoch betonte Löwer: "Es bedarf einer Gefahrenprognose." Diese müsse sich darauf beziehen, ob das Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, tatsächlich sehr stark das Leben und die Gesundheit Anderer einschränke. Dieser Nachweis müsse nun erbracht werden - vor allem mit dem Wissen, dass sich Infektionen mit dem Coronavirus im Freien weniger häufig entwickelten als in Innenräumen.