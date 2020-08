- "Ziel der Demos ist es, den Infektionsschutz zu unterlaufen"

Es seien verschiedene Grundrechte abgewogen worden, so Geisel - die Versammlungsfreiheit gegen den Schutz des Lebens. Dabei sei es unerheblich, welche Positionen auf der Demo vertreten würden, so Geisel. Er persönlich würde diese Inhalte aber ablehnen.



Ausschlaggebend waren die Erfahrungen der ersten Protest-Demo gegen die Corona-Maßnahmen am 1. August. Hier sei "ganz bewusst gegen den Infektionsschutz verstoßen worden (...), das ist das Ziel dieser Demonstration", so der Innensenator. Deshalb sei der Schutz des Lebens nun höher eingestuft worden.





Geisel: Demo soll bewusst gegen Infektionsschutz verstoßen





Bei der Demo am 1. August habe man es mit Auflagen versucht, so Geisel - diese hätten die Anmelder der Demo anfangs auch akzeptiert. Doch dann wurden diese gezielt missachtet, weshalb die Demonstration aufgelöst wurde. Bei dem Protest am Wochenende handele es sich um denselben Anmelder - und der eigentliche Sinn der Veranstaltung sei es, die Corona-Maßnahmen zu unterlaufen. Hier gehe es auch um das gesundheitliche Gefahrenpotential für Berlinerinnen und Berliner, die Demonstrierenden untereinander, aber auch die Einsatzkräfte der Polizei, so der SPD-Politiker.



Geisel wehrte sich gegen Mutmaßungen, dass seine persönliche Haltung ggenüber den Inhalten der Demo zu einem Verbot geführt hätten: "Vor Gericht zählt nur die Verbotsverfügung, nicht meine politische Haltung." Die Polzei stehe mit mehreren Tausend BeamtInnen bereit um am Wochenende das Demonstrationsverbot oder harte Auflagen durchzusetzen, so Geisel.