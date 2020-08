dpa Bild: dpa

Mi 26.08.2020 | 15:25 | Interviews

- Berliner AfD kritisiert das Verbot der Querdenken-Demo

Die geplante Demonstration in Berlin gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen wurde mit Verweis auf den Infektionsschutz untersagt. Für Georg Pazderski, Fraktionschef der AfD in Berlin, ist das Verbot ein Eingriff in die Grundrechte. Seiner Ansicht nach werde es keinen Bestand vor einem Gericht haben.