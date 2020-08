- Berliner Senat tagt beim Arbeitsmarktgipfel zu Corona-Folgen

Berlins Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hätte gern das Kurzarbeitergeld erhöht und setzt auf staatlich geförderte Ausbildungsplätze.



Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) findet es gut, dass das Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise bis Ende 2021 verlängert worden ist. Es sei wichtig für Berlin und insgesamt für Deutschland. "Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass das Kurzarbeitergeld noch mal erhöht wird", so Breitenbach. Die Ersatzleistung bringe viele Menschen in ein Armutsrisiko - gerade in Berlin, wo das Lohnniveau nicht so hoch sei.

Augenmerk auf Kunst, Kultur, Gastronomie und Hotellerie

Beim Berliner Arbeitsmarktgipfel an diesem Mittwoch will Breitenbach ein besonderes Augenmerk auf die von der Corona-Pandemie besonders getroffenen Bereiche, wie Kunst, Kultur, Gastronomie und Hotellerie werfen. Hier seien Arbeitsplätze stärker in Gefahr als woanders. Sie spreche sich aber für Beschäftigungsgarantie gerade bei größeren Unternehmen aus.

Mehr Ausbildungsplätze staatlich fördern



Zudem gebe es ein Problem bei Schulabgängerinnen und Schulabgängern. Sie seien teilweise "unversorgt". Ziel sei es, so Breitenbach, die staatlich geförderten Ausbildungsplätze zu verdoppeln.