- "Waldbrände in Kalifornien zeigen neue Qualität des Feuers"

In Kalifornien wüten schwere Busch- und Waldbrände, aber auch Sibirien, Australien und Griechenland leiden wiederholt unter Feuerkatastrophen. Deutschland könnte davon lernen und sich rechtzeitig vor ähnlichen Situationen schützen, so der Feuerökologe Johann Georg Goldammer vom Max-Planck-Instituts für Chemie in Freiburg.

Viele Forscherinnen und Forscher nennen den aktuellen Abschnitt der Erdgeschichte "Zeitalter des Feuers" (Pyrozän). Dies bedeutet, dass der Mensch seit Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat, fossile Energieträger zu verbrennen. Dabei gelangen in der Erdkruste eingelagerte Stoffe in die Erdatmosphäre. Auf diese Veränderungen reagiere die Atmosphäre und der Klimawandel sorge beispielsweise dafür, dass die Vegetation weltweit leichter entzündlich wird, so Goldammer.





Neues Zeitalter des Feuers beginnt





Neben der Verbrennung fossiler Energieträger hat der Mensch auch mit Chemie und Veränderungen der Erdoberfläche in die Erdgeschichte eingegriffen. "Wir sehen uns jetzt konfrontiert mit einem Zeitalter, das bislang als das Anthropozän bezeichnet wurde - also das Zeitalter, das vom Menschen bestimmt ist", so der Feuerökologe. Dies ändere sich nun aber hin zu einem Zeitalter des Feuers, sagte Goldammer.



Die Waldbrände in Kalifornien oder Australien zeigten eine neue Qualität des Feuers. Daran sollte man sich rechtzeitig orientieren, um Schutzmaßnahmen für Deutschland zu entwickeln, sagte Goldammer. Besonders dem Wald komme hierbei eine zentrale Rolle zu: Derzeit ist er zu trocken, der Grundwasserspiegel ist abgesunken, der Holzmarkt sei kollabiert und es gebe zu wenig Forstpersonal, fasst der Wissenschaftler zusammen. Ohne Verbesserungen würde sich die Lage des Waldes weiter verschlechtern.