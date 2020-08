- "Wachsender Bundestag kratzt am WählerInnen-Vertrauen"

Gesetzlich vorgesehen sind im Bundestag nur 598 Abgeordnete, derzeit sind es aber 709. Die Kosten dafür belaufen sich auf eine Milliarde Euro, so Oppermann - und das kratze auch am Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Den Bundestag mache sein "unkontrolliertes Wachstum" auch angreifbar für Populisten, so der Bundestags-Vizepräsident.





Überhangmandate blähen Bundestag auf



Nach derzeitigen Wahlrecht könne man bereits mit einer relativendie Direktwahl in einem Wahlkreis gewinnen. In Frankfreich folgt in so einem Fall noch eine Stichwahl. Die SPD schlägt deshalb vor, so Opperman, "dass Überhangmandate nicht vollständig anerkannt werden (...), wenn sie nicht vom Zweitstimmen-Ergebnis der Partei gedeckt sind." Denn es seien vor allem die Überhangmandate, die für das starke Wachstum des Bundestags sorgten.



Prinzipiell sei das Wahlrecht in Deutschland ein gutes Instrument und könne den Willen der Wählerinnen und Wähler abbilden. Aber es bedarf auch einer "behutsamen Reduzierung" der Wahlkreise, von derzeit 299 auf 270 - oder als niedrigste Untergrenze sogar 250 Wahlkreise, so Oppermann. Auch eine Deckelung auf maximal 680 Abgeordneten sei eine mögliche Lösung, in der kommenden Wahlperiode sollte jedoch eine Kommission über weitere Schritte beraten.