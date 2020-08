- Nonnemacher plädiert für Beschränkungen bei Privatfeiern

Die derzeitigen Corona-Strategien von Bund und Ländern stehen auf dem Prüfstand, unter anderem sollen mit dem Ferienende die Pflichttests entfallen. Ursula Nonnemacher (Grüne), Ärztin und Brandenburger Gesundheitsministerin, will zudem in ihrem Bundesland künftig private Veranstaltungen beschränken.

Es habe von Anfang an auch medizinische Bedenken gegeben, ob ein Corona-Test unmittelbar nach der Rückkehr von einer Reise aussagekräftig sei, so Nonnemacher. Deswegen habe nun das Bundesgesundheitsministerium am Montag vorgeschlagen, erst nach fünf Tagen Quarantäne den Test zu veranlassen. Dies solle auch die Labore entlasten.





Pflichttests sollen mit Ferienende abgesetzt werden





Ein weiterer Punkt einer möglichen neuen nationalen Teststrategie sei auch, dass man keine Personen mehr kostenlos testen wolle, die aus Nicht-Risikogebieten zurückkämen. Insgesamt sollen die Pflichttests zwischen Mitte September und Anfang Oktober beendet werden, so die Grünen-Politikerin, denn dann sind die Ferien in allen Bundesländern zu Ende. Die jeweiligen Teststrategien in den Bundesländern sollen zudem bei einer Konferenz mit der Bundeskanzlerin am Donnerstag besprochen werden.



Die Obergrenze von 1000 Personen bei Großveranstaltungen in Brandenburg sei sinnvoll, so Nonnemacher - sie wünsche sich aber derzeit eine Verlängerung der Maßnahme. Bei den privaten Veranstaltungen gebe es in Brandenburg derzeit gar keine Beschränkungen. Nonnemacher plädiert dafür, diese einzuführen, denn auch Brandenburg kämpfe mit steigenden Infektionszahlen.