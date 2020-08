- "Entwicklung in Mali ist schwer einzuschätzen"

Präsident Ibrahim Boubacar Keitas Entmachtung wurde in der vergangenen Woche von Tausenden Anhängern der politischen Opposition in den Straßen von Bamako, der Hauptstadt Malis, gefeiert. International löste der Umsturz jedoch breite Kritik aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte den Putsch. Die EU warnte vor einer "destabilisierenden Wirkung" der Ereignisse in Mali auf die gesamte Region "und den Kampf gegen den Terrorismus" in Westafrika.



Die EU ist in Mali mit einer Ausbildungsmission vertreten, an der - ebenso wie an der UN-geführten Mission MINUSMA - auch die Bundeswehr beteiligt ist. Derzeit nehmen rund 900 Bundeswehrsoldaten und Bundespolizisten an MINUSMA teil. Außerdem wirken aktuell etwa 75 deutsche Soldaten an der EU-Ausbildungsmission mit.

(Quelle: tageschau.de)