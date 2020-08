- "Nationale Teststrategie sollte fokussierter sein"

Die Testungen auf das Coronavirus haben seit rund drei Wochen stark zugenommen - dies sei ein Trend, der bundesweit zu beobachten sei, so Müller. Auch in seinem eigenen Labor haben die Tests signifikant zugenommen.



Derartige Spitzen können die Labore auch mal für wenige Tage bewältigen, aber seien nicht auf Dauer darauf ausgelegt. Müller begrüßte, dass diese Forderung nun auch in der Politik angekommen ist. Die Testung von ReiserückkehrerInnen findet er generell sinnvoll, würde sie aber verengen wollen auf jene, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben oder Risikokontakte hatten.



In der Grippesaison ab Herbst werden die Labore dann auch vermehrt auf das aktuelle Grippevirus wie aber auch Coronaviren und Bakterien testen, denn diese unterschieden sich in ihrer Symptomatilk nicht immer eindeutig voneinander, so Müller.