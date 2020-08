dpa Bild: dpa

Mo 24.08.2020 | 06:45 | Interviews

- CDU fordert Breitbandanschluss für Schulen innerhalb eines Jahres

Die Corona-Pandemie offenbart, wie es um die Digitalisierung an Berlins Schulen steht. Die CDU fordert: 200 000 Tablets für Schülerinnen und Schüler und bis in einem Jahr einen Breitbandanschluss für belastbares WLAN in den Schulen. "Wir müssen künftig besser vorbereitet sein", sagt der Abgeordnete Dirk Stettner.