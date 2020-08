- "Derzeit unklar, wie Belarus aus der Sackgasse kommt"

Am Wochenende sei es zwar nicht zu einer direkten gewaltsamen Konfrontation in Minsk gekommen. Doch dafür habe Lukaschenko nun einen "großen Gewaltapparat", so Sahm, aufmarschieren lassen: Polizei, Sicherheitskräfte (OMON) und auch erstmals das Militär. Diese hatten Denkmäler zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg bewacht. Es sah so aus, sagte Sahm, als ob die Demonstrierenden dadurch provoziert werden sollten und man dann mit diesem Vorwand zurückschlagen hätte können.





"Keine Alternative zum Dialog"





Lukaschenko zeige derzeit keinerlei Dialogbereitschaft, so Sahm. Die Bilder von ihm in einem Militärhubschrauber und mit einer Kalaschnikow in der Hand hätten das Gegenteil bewirkt und sowohl die belarussiche Politik sowie den Kreml noch stärker an ihm zweifeln lassen, so die IBB-Geschäftsführerin. Eine Alternative zum Dialog sei aktuell nicht gegeben - das Land ist in einer tiefen Krise, die Unabhängigkeit steht auf dem Spiel.



Belarus wolle sich aber nicht geopolitisch, sondern innenpolitisch erneuern, so Sahm. Die EU sollte nur in Kooperation mit dem Kreml nach Lösungen suchen, um Spannungen rund um die Frage von Belarus' Zugehörigkeit zu vermeiden. Ebenso bräuchte das Land Wirtschaftsreformen, um sich besser positionieren zu können.