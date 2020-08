- Niroomand: Auch der Hallensport braucht jetzt finanzielle Hilfe

Zum Inforadio-Geburtstag können Hörerinnen und Hörer online interessante Persönlichkeiten treffen - zum Beispiel den Manager der BR-Volleys Kaweh Niroomand am 26.8.

Für den Manager der BR-Volleys Kaweh Niroomand ist es nach wie vor schwierig, Sport ohne Fans in Hallen und Stadien zu sehen. "Ich kann mich noch immer nicht daran gewöhnen. Das ist natürlich ein ganz anderes Fanempfinden vor diesen leeren Rängen spielen zu müssen", sagte Niroomand, der auch Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes ist. "Das ist nicht das, was wir als Sportler wollen."



Will keine neuen Infektionsketten von Zuschauerrängen aus

Änderungen seien den SportlerInnen wichtig, aber aus Sicht von Niroomand ist es auch nachvollziehbar, dass Politiker bei steigenden Corona-Zahlen vorsichtig sind. "Die Politik muss das allgemeine Interesse mehr vor Augen haben." Er selbst wolle nicht, dass von einem Spiel etwa in der Max-Schmeling-Halle neue Infektionsketten ausgehen.

Diskussionsrunde mit Hygienekonzepten im September

Kompromisse und Wege zu finden, sei in einigen Branchen gelungen - etwa, dass die Fußball-Bundesliga zu Ende gespielt werden konnte. Mitte September werden Profivereine und Senat über neue Konzepte diskutieren, die möglicherweise Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubten. "Am Ende des Tages werden die Gesundheitsämter entscheiden, ob die Hygienekonzept so umsetzbar sind."

Staatliche Hilfen entscheidend für viele Vereine



Was die BR-Volleys betreffe, wie viele Hallensportarten, fehlten besonders die Einnahmen von ZuschauerInnen auf den Rängen. "Es wird für uns sehr schwer sein, so eine Saison zu überstehen, wenn wir nicht eine staatliche Hilfe bekommen würden", meinte Niroomand. Auf Berliner Ebene gebe es aber ein gutes Hilfspaket, sowohl für den Breitensport als auch die Hallensport-Profivereine.