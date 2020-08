imago images / Stefan Zeitz Bild: imago images / Stefan Zeitz

Fr 21.08.2020 | 07:25 | Interviews

- Grüne Woche als reine Fachmesse: "Besser als nichts"

Die Internationale Grüne Woche in Berlin findet im kommenden Jahr ohne Publikum statt. Die neuen Formen der Messen werden sich auch auf Einzelhändler und Gastronomie auswirken, so Stefan Franzke von Berlin Partner. Daher müsse sich Berlin unabhängiger vom Tourismus machen und mehr technologieorientierte Unternehmen in die Stadt bringen.