- "Paritätsgesetz in Brandenburg verletzt Demokratieprinzip"

"Das größte rechtliche Problem ist, dass das Brandenburger Paritätsgesetz das Demokratieprinzip des Grundgesetztes in seinem Kerngehalt verletzt", sagt Professorin Monika Polzin vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der LMU in München.

Dafür führt sie folgende Gründe an. Zum einen werde dadurch das Volk nicht mehr als Einheit von freien und gleichen Menschen angesehen. Sondern das Gesetz unterteile die Menschen nach Geschlecht.

"Das Volk muss bei seiner Entscheidung frei sein."

Außerdem schränke ein solches Gesetz das Volk in seiner Entscheidung ein. So sehe das Grundgesetz vor, dass man frei entscheiden könne. Somit sei es auch möglich eine Spaßpartei zu wählen. "Die Idee, dass irgendeine Bevölkerungsgruppe im Parlament vertreten sein muss, ist dem Grundgesetz fremd."





Polzin betont: "Das bestehende Wahlsystem privilegiert Männer in keiner Weise." Es garantiere freie Wahlen. Dass weniger Frauen als Männer in den Parlamenten präsentiert seien, liege daran, dass weniger Frauen in den Parteien engagiert seien.

Weibliche Vorbilder in der Politik



Um mehr Frauen für die Politik zu gewinnen, schlägt Polzin Workshops an Schulen, die Mädchen für politische Arbeit interessieren. Außerdem habe sich in den letzten Jahren habe vieles getan, so die Professorin. Inzwischen habe man eine Bundeskanzlerin, weibliche Parteivorsitzende und Ministerinnen. Diese Frauen seien Vorbilder für junge Mädchen.