- Angriffe auf A100: "Es gab schon Anzeichen für diese Tat"

Am Dienstagabend hat ein Mann auf der Berliner Stadtautobahn gezielt andere Verkehrsteilnehmer angegriffen. Der mutmaßliche Täter soll psychisch erkrankt sein und sich radikalisiert haben. Wie gefährlich diese Mischung sein kann, darüber haben wir mit Prof. Dominic Kudlacek gesprochen.

Der Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Radikalisierung sei gut beforscht, erklärt Prof. Dominic Kudlacek, Professor für Sicherheitsmanagement an der Hochschule Bremerhaven. "Nur ist es aber leider so, dass die Studien zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen", sagt der Wissenschaftler.

Unterschiedliche Studienergebnisse zum Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Radikalisierung

Etwa die Hälfte der Studien finde demnach keinen Zusammenhang. Die andere Hälfte komme zu dem Schluss: Unter den Menschen, die sich radikalisieren treten Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen häufiger vor als bei der Normalbevölkerung.



Eine eigene Untersuchung habe die Täter von Anschlägen untersucht, die zwischen 2001 und 2016 in Deutschland begangen haben. Das seien 170 Straftaten gewesen.

Bei dem Großteil der Täter haben psychiatrische Diagnosen vorgelegen, sagt Kudlacek.

Außerdem habe man ein Muster ausgemacht: Bei den Tätern habe es eine Verbindung zu Netzwerken in der realen Welt gegeben. Die Kombination aus einschlägiger psychischer Erkrankung, Gewaltbereitschaft und der Verbindung in entsprechende Milieus sei eine gefährliche Kombination, so der Wissenschaftler.

Forderungen für Prävention

Daher fordert Kudlacek, dass Klinikpersonal für das Thema sensibilisiert werden müsste. Außerdem müsse man demnach bestehende gesetzliche Möglichkeiten zur vorübergehenden Unterbringung ausschöpfen. Und die Ermittlungsarbeit in Foren sei wichtig: "Denn in diesen Foren findet die Ansprache statt. Und Menschen, die nach Orientierung suchen, besuchen diese Websites."