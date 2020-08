- Nach A100-Anschlag: SPD weist Oppositionskritik zurück

Am Dienstag kam es auf der Berliner Stadtautobahn zu drei schweren Unfällen. Am Mittwoch wurde für die Ermittler deutlich: Es handelte sich wohl um absichtlich herbeigeführte Unfälle. Der mutmaßliche Täter sei psychisch erkrankt und radikalisiert. Was über ihn derzeit bekannt ist, erklärt rbb|24-Reporter Jo Goll.