- Reinhold Messner über Leidenschaft und Quälerei

Der Südtiroler Reinhold Messner ist vor allem als Bergsteiger bekannt. Vor 40 Jahren bezwang er im Alleingang den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, ohne zusätzlichen Sauerstoff. Über seine Rekorde und das Bergsteigen heute haben wir mit Messner gesprochen.



Reinhold Messner und Peter Habeler erreichten 1978 als erste Menschen den Gipfel des Mount Everest ohne Sauerstoffzufuhr. 1980 machte Messner es im Alleingang. Die Nordseite des Mount Everest sei technisch nicht schwierig zu besteigen, erklärt Reinhold Messner. Doch durch den geringen Sauerstoffanteil in der Luft "ist jeder Schritt eine Qual." Er erinnert sich an die kalte Luft in der Lunge, keine Kraft mehr in den Beinen und die Schwierigkeit mit "Honig im Kopf", denn das Gehirn werde nicht mehr voll durchblutet.

Warum der Bergsteiger diese Strapazen auf sich genommen hat, erklärt der heute 75-Jährige so: Als Kind sei er bereits in die Berge gekommen, früh einen 3000 Meter hohen Berg erklommen. Doch das wichtigste Ereignis sei gewesen, als Messner mit 25 Jahren beim Besteigen des Nanga Parbat seinen Bruder verloren habe.

Dadurch habe sich seine Leidenschaft und die Bereitschaft zur Quälerei ausgeprägt. Er wolle immer an die Grenzen des Machbaren gehen.

Dass heute der Mount Everest ein Touristenberg mit organisierten Touren und präparierten Wegen geworden sei, sei in Ordnung, sagt Messner, aber: "Das ist Tourismus, aber nicht Abenteuer, nicht mehr Alpinismus."