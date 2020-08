Auf einem Sondergipfel tagt die Europäischen Union zu Belarus: Seit der Präsidentenwahl gehen dort Menschen gegen die Regierung auf die Straße. Über Machthaber Alexander Lukaschenko sagt die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann: "Man kann mit ihm allenfalls seinen Abgang diskutieren."



Die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann, Berichterstatterin für Belarus, hält es angesichts der Proteste nach den weißrussischen Wahlen für nicht hilfreich, auf Dialog zu setzen. "Lukaschenko ist ein Diktator - und ich finde es sehr problematisch mit einem Diktator einen Dialog zu führen", sagte sie im Inforadio über den Präsidenten Alexander Lukaschenko, dem Wahlfälschung vorgeworfen wird. "Man kann mit ihm allenfalls seinen Abgang diskutieren."



Volk wolle Lukaschenko nicht mehr in der Regierung



Dass Lukaschenko künftig noch eine politische Regierungsrolle in dem Land spielen könne, werde mit dem Volk schwer machbar sein und sei aus ihrer Sicht "indiskutabel", so Motschmann.

Respekt vor den Frauen



Ihre besondere Achtung gelte dem Frauen-Trio, das mit dem Gesicht von Swetlana Tichanowskaja, gegen den Langzeit-Präsidenten angetreten war. "Lukaschenko ist ein Diktator, der von Frauen gar nichts hält, der sagt: Die gehören an den Herd, die sollen Kinder erziehen, aber von Politik sollen sie sich fernhalten."

Kampf mit friedlichen Mittlen

Das präge ein Land. "Und trotzdem haben diese Frauen gesagt: Jetzt ist unsere Stunde - wir müssen hier jetzt friedlich kämpfen. Und das bewundere ich sehr", meinte Motschmann.

EU: Botschaft der Solidarität an die Bevölkerung



Die Staats- und Regierungschefs der EU befassen sich an diesem Mittwoch mit der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus. Man wolle eine wichtige Botschaft der Solidarität an die Bevölkerung des Landes senden, hieß es in EU-Kreisen. Die EU-Außenminister haben bereits Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlmanipulation und staatliche Gewalt in Belarus auf den Weg gebracht.

Lukaschenko droht erneut

Lukaschenko selbst drohte erneut, seine Regierung werde Hitzköpfe mit angemessenen Mitteln in die Schranken weisen. Arbeiter aus mehreren großen Staatsbetrieben hatten sich zuvor den Streiks angeschlossen.