- Kalbitz und die AfD: Wähler mögen es nicht, wenn Parteien zerstritten sind

Der ehemalige brandenburgische AfD-Landeschef Andreas Kalbitz gibt nun endgültig den Fraktionsvorsitz im Potsdamer Landtag auf.

Der Rechtsaußen-Politiker hat den Fraktionsvorsitz bislang nur ruhen lassen, um seine Parteimitgliedschaft juristisch klären zu lassen. Kalbitz ist aus der AfD ausgeschlossen worden, weil er verschwiegen haben soll, dass er Mitglied in rechtsextremen Organisationen war.



Am Dienstag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Kalbitz ermittelt. Er soll den Parlamentarischen Geschäftsführer Dennis Hohloch mit einem Schlag in die Seite begrüßt haben. Hohloch wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.