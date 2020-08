- Thiele-Eich: "Ich wäre lieber nicht die erste deutsche Frau im All"

Wir feiern mit Ihnen 25 Jahre Inforadio - und schenken Ihnen Websessions mit spannenden Persönlichkeiten. Eine davon: Insa Thiele-Eich, die als erste Deutsche ins Weltall fliegen wird und dies mit einer ganz persönlichen Mission verbindet.

Wir Menschen wüssten eigentlich wenig über den Raum um die Erde herum, so Thiele-Eich und noch weniger zum Teil über das Weltall selbst. Das sorge auch dafür, dass sie Respekt davor habe und sich auch manchmal klein fühle auf der Erde, sagte die Wissenschaftlerin.



Ihre Begeisterung für das Weltall stamme von ihrem Vater - Gerhard Thiele, ebenfalls Astronaut. Sie habe allerdings "ganz rational" beschlossen, Astronautin zu werden, denn ausgebildet ist Thiele-Eich als Meteorologin. Als Klimaexpertin sei sie neugierig auf neue Erkenntnisse im Weltall über ihr Fachgebiet. Sie freue sich aber auch auf das wissenschaftliche Programm an Bord der Raumstation ISS - dies reiche von Experimenten zu Humanphysiologie bis hin zu Material- und Pflanzenwissenschaften. So sei bislang wenig bekannt über die Unterschiede männlicher und weiblicher Körper im Weltraum, so Thiele-Eich.



Es habe sie überrascht, dass sie sich 2016 immer noch als "erste Deutsche im Weltall" bewerben konnte, so die Wissenschaftlerin. Sie wünsche sich in der Raumfahrt mehr Normalität und Parität bei den Geschlechtern. Mit ihrem Flug ins Weltall gehe auch eine starke Vorbildfunktion einher, die sie aber auch gerne annehme, denn Gleichberechtigung sei ihr sehr wichtig.