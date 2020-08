- Finanzexperte: 100 Milliarden Euro werden jährlich gewaschen

Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland ist stark gestiegen: 2019 waren es fast 115 000. Ein Anstieg um fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Finanzexperte Stephan Ohme von Transparency International erklärt, in Deutschland werde Geldwäsche nicht konsequent verfolgt.



Stephan Ohme ist der Leiter der Arbeitsgruppe Finanzwesen bei Transparency International Deutschland e.V. Im Interview erklärt er, man müsse zwischen den gemeldeten Verdachtsfällen und der eigentlichen Geldwäsche untrscheiden. Laut einer Risikoanalyse gehe man davon aus, dass in Deutschland mindestens 100 Milliarden Euro in einem Jahr gewaschen würden.



Ohme beklagt, dass in Deutschland eine Kultur verfehle, die diese Vorfälle verunglimpft. Eher freue man sich, dass das Geld nach Deutschland fließe. Häufig geschehen demnach die Vortaten wie Betrug im Ausland, dann werde das Geld nach Deutschland transferiert. Etwa um es dann in Immobilien anzulegen, denn man erwarte gute Renditen.



Die häufigsten Meldungen von Geldwäsche-Verdachtsfällen kommen laut Ohme von Banken. Wenige aber von Maklern oder Notaren, so Ohme. Zudem werden die Fälle demnach nur unzureichend verfolgt - auch weil die Behörden untereinander zu wenig vernetzt seien.