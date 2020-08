- "Für mich führt an der CDU-Frauenquote kein Weg vorbei"

Mit Kanzlerin Merkel und der CDU-Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer verlassen in Zukunft starke Politikerinnen die Bühne - und überlassen ihre Posten zahlreichen männlichen Anwärtern. Für Silvia Breher, stellvertretende CDU-Parteivorsitzende, ist dies kein Zukunftsmodell.



Die Frauenquote innerhalb der Union wurde in der Struktur- und Satzungskomission sehr intensiv diskutiert, so Breher. Der Vorschlag beinhaltete, dass die Frauen in der stark von Männern dominierten CDU sichtbarer werden. Es gehe aber auch darum, eine andere Kultur einzuführen im Umgang mit Familien und Eltern, die es ihnen ermöglicht, politische Ämter wahrzunehmen, so die Politikerin.



Auf dem CDU-Parteitag im Dezember sind weitere intensive Debatten um das Thema Quote zu erwarten. Breher rechne aber damit, "dass wir eine breite Mehrheit bekommen" für das Thema Quote. Eine Partei brauche ausgewogenen Verhältnisse zwichen alt und jung, Männern wie Frauen

um künftig noch attraktiv zu sein, so Breher: "Für mich führt an der Quote kein Weg vorbei."