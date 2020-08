- Brandenburgs Erntebilanz: "Wir können eine Atempause einlegen"

Der Bauernverband hat am Dienstag seine Erntebilanz 2020 vorgestellt. In Brandenburg sei die Ernte trotz eines Trockenjahres durchschnittlich ausgefallen, erklärte Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne). Allerdings gebe es weiter Probleme beim Wald.

Die Bilanz falle für Brandenburg gut aus, erklärte Brandenburgs Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, Axel Vogel. Im Gegensatz zum Bund sei die Ernte nach zwei sehr schwierigen Jahren durchschnittlich, in Teilbereichen auch überdurchschnittlich ausgefallen. "Von daher können wir in diesem Klimawandel eine Atempause einlegen."



Das liege auch daran, dass die Niederschlagsverteilung am Anfang des Jahres günstig gewesen sei und somit die oberen Bodenschichten durchfeuchtet wurden. Allerdings habe das seit April nachgelassen: "Insgesamt gesehen sind wir wieder in einem Trockenjahr."

Auswirkung der vorangegangenen Dürrejahre auf den Wald





Die vorangegangen Dürrejahre haben zudem zu einem Niederschlagsdefizit geführt. Deshalb seien die tieferen Bodenschichten sehr trocken, erklärt Vogel. Das habe Auswirkungen auf die Bäume, die dort ihre Wurzeln haben: "Genau im Wald bei den Bäumen haben wir die großen Probleme, aber nicht beim Getreide."



Bei Versicherungen gegen Ernteausfälle könne das Land Brandenburg die Bauern finanziell nicht unterstützen, sagte der Landwirtschaftsminister. Helfen könne das Land aber bei der Umstellung auf wassersparende Anbauverfahren. Außerdem könne es beratend für die richtige Bewässerung tätig werden.