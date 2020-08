- Agrarmeteorologe warnt vor mehr Trockenheit im Osten

Der Osten Deutschlands sei in langfristiger Beobachtung eher ein trockenes Gebiet, so Brömser. Viel Regen bleibe durch die Mittelgebirge Harz und Thüringer Wald hängen.





Verdunstung kann nicht eingeholt werden



In den letzten Jahrzehnten sei es durch steigende Temperaturen zu einer stärkeren Verdunstung im ohnehin trockenen Osten gekommen. Es müsste viel mehr regnen, damit die Böden einen konstanten Feuchtigkeitswert aufweisen, so Brömser. Aber die durchschnittliche Menge an Niederschlag nimmt nicht zu. Es bräuchte enorm lange Regenperioden, um dies aufzuholen - die Böden könnten aber gar nicht so viel Wasser auf einmal aufnehmen und speichern.



Mit Niederschlägen sollten Landwirtinnen und Landwirte eher sparsam umgehen, so der agrarmeteorologische Berater. Das Wasser sollte bei entsprechender Bodenbearbeitung möglichst auf den Feldern gehalten werden. Hinzu käme, dass Pflanzen angebaut werden müssten, die besser mit der Hitze umgehen können.