- Andreas Kalbitz verzichtet endgültig auf Fraktionsvorsitz

Der Brandenburger Politiker Andreas Kalbitz verzichtet auf den Fraktionsvorsitz der AfD im Potsdamer Landtag. Zuvor hatte die Fraktion fünf Stunden hinter verschlossenen Türen verschiedene Vorfälle diskutiert. Amelie Ernst hat die Vorgänge zusammengefasst.

Den Verzicht auf den AfD Voritz in Brandenburg hat eine Parteisprecherin dem rbb bestätigt. Demnach hat der Rechtsaußen-Politiker erklärt, dass er sich von der Fraktionsspitze zurückgezogen hat.

Zuvor gab es Medienberichte über Handgreiflichkeiten in der brandenburgischen AfD-Fraktion. Demnach soll Kalbitz vergangene Woche den neuen Fraktionschef Dennis Hohloch mit einem Schlag in die Seite begrüßt haben. Dieser erlitt dabei offenbar einen Milzriss und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dieser Vorfall war durch die Fraktion diskutiert worden, aber auch dass Kalbitz weiter zusätzliche Bezüge kassiert habe sowie die Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Partei-Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai wegen rechtsextremer Kontakte für nichtig erklärt. Daraufhin hatte er seinen Fraktionsvorsitz bereits vorübergehend niedergelegt