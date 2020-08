dpa/ Dagmar Meyer-Roeger Bild: dpa/ Dagmar Meyer-Roeger

- Missbauchsfälle Bergisch Gladbach: "Es war grausam zuzuhören"

Einer der zentralen Verdächtigen im Komplex um sexuellen Missbrauch von Kindern in Bergisch Gladbach muss sich am Montag vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll unter anderem seine Tochter missbraucht und gefilmt haben - das Material hat er im Internet angeboten. Über den Fall berichtet Gerichtsreporter Jochen Hilgers in Köln.