- Braml: Corona-Pandemie stört die "Trump-Show"

Die Corona-Pandemie schade dem US-Präsidenten Trump - seine medienwirksame "Trump-Show" könne jetzt nicht einfach weitergehen, so Braml. Der demokratische Kandidat Joe Biden sei hingegen nicht der beste Redner. Seine designierte Vizepräsidentin Kamala Harris stelle ihn aber auch nicht in den Schatten.



Harris sei noch nicht so lange im Polit-Business dabei, so Braml. Sie habe sich aber bereits in vielen Situationen beweisen können und decke das Feld Innenpolitik ab - Biden hingegen die Außenpolitik.



Trumps Widerstand gegen die Briefwahl in der Corona-Pandemie erfüllt Braml "mit Sorge". Denn der amerikanische Präsident diskredierte damit die Wahl und die amerikanische Demokratie. Aber auch die US-Post müsste auf Vordermann gebracht werden - doch für öffentliche Daseinsvorsorge werde in dne USA eher wenig Geld bereitgestellt, so Braml.