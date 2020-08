- Belarus: "Das Regime ist wahnsinnig unter Druck"

Seit der Präsidentschaftswahl in Belarus gehen die Menschen auf die Straße. Sie werfen dem Langzeitpräsidenten Alexander Lukaschenko Wahlfälschung vor. Woher der Unmut im Land kommt und welche Hoffnung die Menschen vor Ort mit den Protesten verbinden, das erklärt der Belarus-Experte Ingo Petz im Interview.



Dass die Menschen in Belarus verstärkt gegen ihre Regierung protestieren, habe unterschiedliche Gründe, erklärt Journalist und Autor Ingo Petz. So habe sich über Jahre viel Unmut aufgebaut, denn das Land sei seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, besonder junge Menschen hätten keine Perspektiven und viele Familien haben zudem Repressionen erlebt.

Hinzu sei nun die Corona-Krise gekommen. Die Probleme seien vom Präsidenten nicht ernst genommen worden und daher haben die Menschen angefangen, sich selbst zu helfen. So spiele die Erfahrung der Selbsthilfe und Selbstorganisation eine große Rolle, sagt Petz, "weil die Leute gemerkt haben, sie können sich besser selbst helfen als der Staat das kann."

Viele im Land fordern ein Abdanken der Regierung. "Das Regime befindet sich unter einem wahnsinnigen Druck." Die friedlichen Proteste könnten dazu führen, dass der Druck des engsten Machtapparates so eng werde, dass dieser den Präsidenten Alexander Lukaschenko zwingen müsste aufzugeben, so die Einschätzung des Journalisten.

Außerdem erklärt er: "Dass sich die Arbeiter den Streiks anschließen, ist sehr mutig." Denn die Arbeiter der Staatsbetriebe befänden sich in dem Dilemma zwischen der Perspektivlosigkeit und der Hoffnung, frühere Fehler der Privatisierung abzuschwächen.