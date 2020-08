- Lasić: "Die Forderungen sind schlicht nicht umsetzbar"

Nach der ersten Woche im Regelbetrieb haben Lehrergewerkschaft GEW und Landesschülerausschuss kritisch Bilanz gezogen: Hygienekonzepte hätten Schwächen und es fehlten belastbare Bildungskonzepte. Die Sprecherin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Maja Lasić, findet die Kritik unangemessen. Berlin habe beim Plan B für Schulen bundesweit Vorbildcharakter.



"Im Juni, als die Debatte darum ging - kehren wir zum Regelbetrieb zurück, ja oder nein - war allen Beteiligten klar, dass es eng wird", sagt die SPD-Sprecherin. Würde den gemeinsamen Forderungen von Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen entsprochen, so Lasić, brauche man doppelt so viel Personal und doppelt so viele Räume. "Das, was da gefordert wird, ist schlicht nicht umsetzbar", sagt Lasić.

Forderung nach Honorarkräften nicht einfach umsetzbar



"Wir haben das Maximale an Personal, was möglich ist, jetzt im Einsatz", sagt Lasić. Berlin habe auch mehr Personal eingestellt, derzeit seien 50.000 PädagogInnen im Einsatz. Auch die Forderung nach mehr Honorarkräften sei aber nicht so einfach umsetzbar.

Im Juni habe es von Eltern, Wirtschaft und Wissenschaft die flächendeckende Forderung gegeben, zum Regelunterricht zurückzukehren. Diesem Druck habe sich die Schulverwaltung gebeugt. "Wir waren sehr vorsichtig und ich persönlich hätte mir durchaus gewünscht, dass wir uns noch ein paar Wochen Zeit lassen in dem Mischbetrieb aus Präsenzunterricht und Homeschooling", sagt die SPD-Politikerin.

"Bundesweiter Vorbildcharakter"

Was die Verwaltung nun umsetze sei, die Rückkehr zum Normalbetrieb mit solidem Regelwerk zu begleiten. "Dazu gehört das Hygienekonzept und eine klare Abfolge im Falle des Auftretens von Coronafällen", sagt Lasić. Die Behauptung, die Berliner Politik sei untätig gewesen, sei falsch. Man habe in Fachbriefen ein vorbildliches Alternativszenario herausgearbeitet. "Es ist nicht so, dass wir hinterherhinken - für den Plan B haben wir bundesweiten Vobildcharakter in der Ausarbeitung der Herangehensweise", sagt Lasić.