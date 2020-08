- Türkei-Experte: "Die Gefahr ist real"

Die Türkei lässt ein von Kriegsschiffen begleitetes Forschungsschiff zwischen Kreta und Zypern nach Öl- und Gasfeldern suchen. Auch Griechenland erhebt Ansprüche und hat Kriegsschiffe in die Region beordert. Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik legt beiden Seiten nahe, in Verhandlungen einzutreten.



Wenn sich die Außenminister der EU heute zusammenschalten, müssen sie über den ewigen Beitrittskandidaten Türkei reden. Konkret über den Streit zwischen Türken und Griechen um mögliche Öl- und Gasvorkommen vor der türkischen Küste. Oder liegen die vor einer griechischer Insel?

Genau das ist der Streit. Beide Länder haben bereits Kriegsschiffe in die Gewässer rund 100 Kilometer südwestlich von Antalya beordert. Dort liegt die griechische Insel Kastelorizo in Sichtweite des türkischen Festlandes. Die Insel liegt hunderte Kilometer weit weg von Griechenland, sagt der türkische Präsident Erdogan, hat er deshalb auch damit Recht, drumherum nach Öl- und Gasfeldern zu suchen?

Erdogan habe kein Recht auf diese Vorkommen

"Nach der Einschätzung der EU, der USA und der internationalen Gemeinschaft hat er dieses Recht nicht" , sagt Dr. Günter Seufert, Türkei-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Allerdings müsse man schon sagen, dass das türkische Verhalten durchaus nachvollziehbar sei. Die Türkei habe eine sehr große Küste, dadurch, dass es von griechischer Seite viele vorgelagerte Insel gebe, die an die türkische Küste heranreichten, wird so praktisch die gesamte Ägäis zu einer exklusiven griechischen Wirtschaftszone. "Das widerspricht jeder Fairness auch in Bezug auf das internationale Seerecht", sagt Seufert. Es sei insgesamt eine schwierige Frage.

Das internationale Recht lege den beiden Parteien auch Nahe, in Verhandlungen einzutreten, erklärt Seufert. Zwei Prinzipien stünden hier im Widerspruch: Es müsse eine gerechte Verteilung von Ressourcen geben, aber Inseln hätten nun mal einen Festlandsockel und sind mit Handelszonen ausgestattet. Hier liegen sie eben sehr nah am Festland eines anderen Staates.

Verhandlungen schwierig, da die Türkei geopolitisch isoliert sei



Griechenland habe bereits mit anderen Anrainerstaaten wie Zypern oder Israel entsprechende Abkommen geschlossen. Die Beziehungen zur Türkei seien schwierig, da sie sich in der Region selbst isoliert habe. Momentan bleibe ihre nur das militärische Säbelrassel. Seufert sagt: "Die Gefahr ist real." Erdogan habe sich weit aus dem Fenster gelehnt und verliere innenpolitisch bei den Umfragen. "Er benutzt diesen Konflikt, um das Volk hinter sich zu scharen." Erdogan versuche hier geopolitisch zu punkten.