Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus wollen die EU-Außenminister am Freitag über mögliche Sanktionen gegen die Führung des Landes beraten. Viola von Cramon, Außenpolitik-Expertin für die Grünen/EFA im Europäischen Parlament, befürwortet zwar Sanktionen, bringt aber auch einen nationalen Rat der Versöhnung ins Gespräch.



Die umstrittene Präsidentenwahl in Belarus beschäftigt jetzt auch die Europäische Union. Die 27 Außenminister beraten heute in einer außerordentlichen Videokonferenz darüber, wie mit dem mutmaßlichen Wahlbetrug durch Amtsinhaber Alexander Lukaschenko und der Gewalt durch die Sicherheitskräfte gegen Demonstranten umgegangen werden soll. Der Bundesaußenminister hat bereits das Wort Sanktionen in den Mund genommen.

Sanktionen, aber mit einer ausgestreckten Hand



Viola von Cramon-Taubadel sitzt für die Grünen im Europaparlament, ist dort im Auswärtigen Ausschuss und eine Befürworterin von Sanktionen gegen die Führung von Belarus. "Wir brauchen auf der einen Seite eine harte Androhung von Sanktionen und auf der anderen Seite genauso sehr den ausgestreckten Arm." Sie fände es sehr gut, wenn man der belarussischen Opposition einen nationalen Rat der Versöhnung anbieten könnte, wie etwa von einigen baltischen Staaten vorgeschlagen. Andererseits sei man auch für eine internationale Untersuchungskommission.

Durch Lockerungen und Annäherungen hatte die EU zuletzt noch gehofft, dass Lukaschenko zu einem anderen Regierungsverständnis bewegt werden könnte. Nun sei es komplett anders. Die komplette Bevölkerung sei auf der Straße. Manche PolizistInnen würden gar ihre Uniformen verbrennen. "Die Dimension und das Ausmaß der Proteste hat sich im Vergleich zu 2010 und 2017 komplett verschoben. Lukaschenko hat seine Bevölkerung verloren“, sagt Cramon-Taubadel.

Freilassungen als letztes Zucken des Regimes?



Nun sind viele Menschen aus den Gefängnissen entlassen worden. Cramon-Taubadel wertet das, als ersten Schritt in die richtige Richtung. Das Regime habe erkannt, es könne mit dieser masiven Gewalt nicht weitermachen. Die Menschen stünden zu Tausenden vor den Gefängnissen. Der Bogen sei überspannt worden und „die Brutalität hat alle erschrocken“.

Sie könne sich vorstellen, dass das als letztes Zucken des Regimes zu werten sei. Nichtsdestotrotz müsse man aufpassen, was noch aus Moskau kommen könnte. Da sei am Ende alles möglich. Darum sei es wichtig, dass die EU einen offenen Dialog führe, dass wir jetzt Angebote machen, bevor der Einfluss Moskaus zu groß werde.

Aber werden die Sanktionen kommen? "Ich wünsche das sehr", sagt sie. Es gebe eine große Mehrheit für einen strengen Kurs. Es sei allerdings bei Ungarns Premier eine andere Kalkulation. Er möchte sich eine Zustimmung erkaufen lassen. Dies sei "erbärmlich", so die Grünen-Politikerin.