Gerade erst hat das neue Schuljahr begonnen, da ist in Berlin die erste Schule schon wieder wegen eines Corona-Falls geschlossen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Es brauche nicht nur Musterhygienepläne, sondern tragfähige Unterrichtskonzepte für die Bildung in Pandemie-Zeiten, sagt die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik.



Der von der Senatsverwaltung gesetzte Handlungsrahmen reiche nicht aus, um den Anforderungen an die Schulbildung in der schwierigen Coronazeit zu entsprechen. "Es geht nicht nur um Musterhygienepläne", sagt Siebernik. Berlin brauche einen Bildungspakt, der die Frage beantworte, wie der Regelbetrieb in den Schulen während der Pandemie funktionieren könne und den Bildungsbetrieb langfristig krisenfest mache.

Neue Unterrichtskonzepte nötig

Sie gehe fest davon aus, dass weitere Schulschließungen in Berlin nötig werden, so Siebernik. Trotzdem könne die Schließung nicht das einzige Mittel sein, um der Pandemie zu begegen. Die Bildung für die rund 430.000 SchülerInnen in Berlin sei ein hohes Gut. "Wir brauchen einen Plan B und der ist nicht fertig", sagt die GEW-Vorsitzende.

Dabei gehe es auch um Unterrichtskonzepte. "Wir müssen weg vom formalen Lernen, hin zu einem konzeptorientierten, kreativen Lernen", sagt Siebernik. Dafür brauche es vor allem mehr Personal, um das sich Bildunssenatorin Scheeres kümmern müsse. "Durch die viel zu dünne Personaldecke haben wir keine Chance, kreative Lernmodelle zu entwickeln", sagt Siebernik.