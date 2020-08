- Testpanne in Bayern: Fährt Deutschland die richtige Strategie?

Bayern testet viel, doch es hakt an der Übermittlung der Daten: So waren gestern 900 positiv Getestete im Land unterwegs, die noch nicht über das Testergebnis informiert waren. Die anlassbezogene Testung sei trotzdem der beste Weg der Pandemie-Eindämmung, sagt der Laborleiter Michael Müller.



Das gezielte, anlassbezogene Testen sei wesentlicher Bestandteil der Teststrategie des Bundesgesundheitsministeriums, so Müller. "Damit ist gemeint: Infektionen erkennen, Kontaktpersonen erkennen, Kontaktketten nachverfolgen, vulnerable Gruppen schützen - das ist die primäre Aufgabe", sagt der Vorstandsvorsitzende des Interessenverbands der akkreditierten Labore in Deutschland.

Allen BürgerInnen flächendeckende Tests zu versprechen, sei aber nicht sinnvoll, so Müller. Hier seien die sogenannten AHA-Regeln - Abstand, Hygiene, Alltagsmaske - die wichtigsten Pfeiler, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Labore plädierten dafür, nur zu testen, wenn es einen Anlass gebe - etwa einen Risikokontakt, bei Symptomen oder einem Warnhinweis auf der Corona-App. "Den ein Test ist ja immer nur eine Momentaufnahme", betont Müller.

Organisationsaufwand bei Teststationen größer als in Praxen



Der Fall in Bayern zeige, dass nicht nur umfangreiche Test- und Laborkapazitäten, sondern auch ein gutes Datenmanagement wichtig seien, damit der Befund auch den Weg zu den PatientInnen finde. Bei Tests über niedergelassene ÄrtzInnen sei dieser Weg oftmals kürzer als bei großen Test-Stationen, etwa an Autobahnraststätten, so der Laborleiter. "Wir müssen überprüfen, ob das so richtig ist, an den Grenzen direkt an Autobahnraststätten so viele Tests abzunehmen und so viel Organisationsaufwand zu betreiben, dann die Ergebnisse zu übermitteln", sagt Müller.