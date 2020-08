- Junger Demonstrant: "Wir sehen nur Gewalt"

Nach Protesten infolge der Präsidentschaftswahl hat die Polizei in Belarus etliche Demonstrierende festgenommen. Vitali Alekseenok war in den letzten Tagen bei den Demonstrationen gegen Präsident Lukaschenko dabei und schildert persönliche Eindrücke der Situation vor Ort.



Bei den Protesten in Belarus ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben starb im Süden des Landes ein 25-Jähriger kurz nach seiner Festnahme.

Seit Beginn der Demonstrationen, nach dem umstrittenen Wahlsieg von Präsident Lukaschenko am Sonntag, wurden mehrere tausend Menschen festgenommen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, verurteilte Massenfestnahmen, die den Menschenrechten widersprächen. Verstörend seien zudem Berichte über Misshandlungen während und nach der Inhaftierung.

"Es wird nur schlimmer, es wird nur aggressiver"

Der 29-jährige Vitali Alekseenok ist Dirigent, wurde unter anderem in Weimar ausgebildet und ist aktuell in Minsk vor Ort. Er sei jeden Tag auf den Straßen unterwegs, vor allem abends. Er habe 2010 auch die Proteste erlebt, doch diesmal hätte es eine andere Qualität. „Ich persönlich habe noch nie so eine heftige Repression erlebt. Wir sehen nur Gewalt von der Regierung. Es wird nur schlimmer, es wird nur aggressiver“, sagt Alekseenok. Aber die Menschen würden nicht aufgeben.

Es herrsche ein Mix von Empörung, Hass und Angst. „Aber ich wage zu behaupten, die Menschen sind mehr empört als eingeschüchtert. Die Aggression der Regierung mache alles nur noch schlimmer. Viele würden nachts zu Hause bleiben – aus Angst. Aber nun demonstrieren die Leute auch nachts und tagsüber. Man spüre die Unterstützung von den Mitmenschen. „Wir sind sehr viele“, sagt der junge Dirigent.

"Wir sind alle erschöpft von dieser Regierung"

Auf der Straße ist es nun eine sehr breite Bewegung, die sich durch alle soziale Schichten zögen. Viele Männer wurden bereits verhaftet, dadurch würde man nun vermehrt Frauen auf der Straße sehen. „Wir sind alle erschöpft von dieser Regierung.“