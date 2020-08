dpa Bild: dpa

Do 13.08.2020 | 07:25 | Interviews

- Virologe: Man sollte die erlaubten Gruppengrößen reduzieren

Mit 1445 Neuinfektionen an einem Tag wurde am Donnerstag erneut ein Höchstwert der letzten Monate erreicht. Ist eine zweite Corona-Welle in Deutschland noch vermeidbar? Der Virologe Dr. Dr. Martin Stürmer sagt, man müsse nun an bestimmten Punkten wieder eingreifen.