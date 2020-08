Der Duden: Ein Abbild für das, was ist

Die 28. Auflage des "Duden - Die deutsche Rechtschreibung" erscheint. Insgesamt ist dieser Duden nun 148.000 Stichwörter stark und um 3.000 neue Wörter gewachsen. Die Chefredakteurin des Duden, Kathrin Runkel-Razum, erklärt, dass der Duden letztlich immer nur ein Abbild des aktuellen Sprachgebrauchs in Deutschland gewesen sei.



Nach drei Jahren ist es wieder soweit: Ein neuer Duden kommt auf den Markt. Das Standardwerk der deutschen Rechtschreibung ist mehr als nur ein Wörterbuch. Es ist ein Pulsmesser der Zeit, in der wir leben. "Dieselaffäre", "Chiasamen" und "Lockdown" sind unter den insgesamt 3.000 neuen Begriffen. Dafür fallen zum Beispiel "Fernsprechanschluss" und "Kammerjungfer" weg.

Kathrin Kunkel-Razum ist die Chefredakteurin des Dudens. Sie erklärt nach welchen Kriterien ein Begriff Eingang in den Duden findet: "Wir haben eine große digitale Textsammlung für den Duden. Sie umfasst 5,6 Milliarden laufende Textwörter. Das ist die Grundlage für unsere Entscheidung." Man durchforste diese Sammlung und schaue darauf, welche Wörter neu hinzugekommen seien und mit welcher Frequenz. Weitere Faktoren wie rechtschreibliche Schwierigkeiten spielten ebenfalls eine Rolle.

Viele Corona-Begriffe im Duden bereits vorhanden

Ob ein Begriff aus dem Duden gestrichen wird, werde im gleichen Verfahren herausgefiltert – nur umgekehrt. Man lasse den letzten Duden des Jahres 2017 gegen diesen Corpus laufen und schaue dann, welche Wörter aus der Stichwortliste des Dudens nicht mehr vorkommen oder seltener vorkommen. Aktuell könne sie sagen, dass viele Wörter, die mit Corona im Zusammenhang stehen, bereits im Duden verzeichnet gewesen seien, wie etwa "Ausnahmezustand" oder "systemrelevant". Neuere Wörter wie "Lockdown" seien jetzt in den Duden aufgenommen worden.

Hier gäbe es auch immer die Diskussion nach den Anglizismen im Duden. Diese Kritik sei beinahe so alt wieder der Duden selbst, meint Kunkel-Razum. Letztlich spiegele der Duden nur den allgemeinen Sprachgebrauch wider, in dem sich immer mehr Anglizismen breit gemacht hätten. Dies sei aber nicht nur negativ gemeint. Der Duden sei eben ein Abbild für das, was ist.