- von Dassel: "Hier werde ein Rechentrick angewendet"

Zuletzt ließ sich in vielen Straßen und Kneipen kaum ein Unterschied zu den Zeiten vor Corona beobachten. Jetzt reagiert die Berliner Politik: Kein Alkoholverbot, aber die Ordnungsämter sollen die Einhaltung der Regeln stärker kontrollieren. Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, sieht da aber einige Probleme auf die Bezirke zukommen.



Tropische Sommernächte in Berlin - da vergessen viele, dass trotzdem noch Corona ist. In den Kneipen in Neukölln, Mitte und Prenzlauer Berg bekommt man den Eindruck, es hätte die Pandemie nie gegeben. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat bereits laut über ein Alkoholverbot nachgedacht. Erstmal aber hat der Senat entschieden, dass die Ordnungsämter mehr Personal bekommen sollen, um die Einhaltung der Regeln strenger kontrollieren zu können.

Stephan von Dassel von den Grünen ist der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte. Er kämpft aktuell mit Party-Problemen in der Torstraße. Bei den Kontrollen, an denen von Dassel selbst teilgenommen habe, sei die Situation mit zunehmender Alkoholisierung der Menschen immer schwieriger geworden, nicht nur, was die Einhaltung der Abstandsregeln anginge, sondern auch die Aggression gegenüber den Ordnungskräften. "Viel spielt sich auf der Straße ab, indem man sich beim Späti mit Alkohol versorgt", sagt von Dassel.

Positive Erfahrungen aus Hamburg

Mittes Bezirksbürgermeister habe bereits gesagt, nach den positiven Erfahrungen in Hamburg könnte über eine Einschränkung des Außerhaus-Verkaufs von Alkohol nachgedacht werden. Denn problematisch seien vor allem die großen Menschenansammlungen in Parks und auf der Straße. Natürlich könne nicht ausgeschlossen werden, dass Leute sich andernorts und vorab mit Alkohol versorgen. Aber es mache laut von Dassel eben schon einen Unterschied, ob man vor Ort immer wieder unkontrollierten Nachschub zu günstigen Preisen bekomme.

Dass sich die Menschen wieder weniger an die Regeln halten sieht von Dassel vor allem als mentales Problem. „Natürlich gewöhnt man sich an alles und dann siegt oft die Bequemlichkeit vor der Vorsorge.“

Rechentrick bei den Ordnungsämtern, der nicht aufgehen könne

Dass die Ordnungsämter nun verstärkt werden sollen, wertet er als positives Signal. Aber: Hier werde ein Rechentrick angewendet, der aus von Dassels Sicht nicht ganz aufgehen könne. Denn die Ordnungsämter sollen sich dafür weniger um Verkehrsordnungswidrigkeiten kümmern.

"Die machen aber nur einen kleinen Teil der Arbeit aus", so von Dassel: Müllkontrollen, Grünanlagenkontrollen und Kontrollen in anderen Bereichen müssten ja weitergehen. Und zusätzliche Kräfte solle es auch nicht geben. Es handele ich hier eher um eine Umstrukturierung der Tätigkeiten. Hier werde eine große Erwartung geweckt, die man kaum halten könne, meint von Dassel.

Drastischere Strafen sieht der Bezirksbürgermeister als probates Mittel. Aber: "Ich glaube, mehr Kontrollen bringen am Ende mehr als höhere Bußgelder."