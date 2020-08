picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB Bild: picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Mi 12.08.2020 | 15:25 | Interviews

- "Besorgniserregend": Steigende Infektionszahlen in Deutschland

Zum ersten Mal seit Mai sind in Deutschland am Mittwoch wieder deutlich über 1000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet worden. Durch viele kleinere Ausbrüche stiegen die Zahlen im ganzen Land flächendeckend an, berichtet Hauptstadtkorrespondentin Birthe Sönnichsen.