- "Lukaschenko hat die Frauen unterschätzt"

Nach der Wiederwahl von Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko in Belarus hat seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja das Land verlassen. Ihm wird Wahlfälschung vorgeworfen. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann glaubt, dass Lukaschenko diese Freiheitsbewegung nicht mehr aufhalten werde.

In Belarus ist auch in der zweiten Nacht nach der Präsidentenwahl massiv gegen das offensichtlich gefälschte offizielle Ergebnis protestiert worden. Schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten werden aus der Hauptstadt Minsk gemeldet. Der seit 26 Jahren diktatorisch regierende Präsident Lukaschenko hat für sich 80 Prozent der Stimmen reklamiert. Seiner inzwischen ausgereisten Kontrahentin Tichanowskaja gesteht er nur 9,9 Prozent zu.

Wie sollte der Westen, vor allem die Europäische Union mit ihrer deutschen Ratspräsidentschaft, reagieren? Erst vor viereinhalb Jahren hatte die EU fast alle Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Sie findet, dass die Sanktionen gegen Belarus durchaus wieder verhängt werden sollten.

Europa könne nicht mehr tatenlos zusehen

"Das Verhältnis hat sich in den letzten Jahren zwar verbessert, es ändert aber nichts daran, dass der Präsident immer wieder versucht hat und umgesetzt hat, seine Wahlen zu manipulieren", so die FDP-Politikerin. Spätestens jetzt müsse Europa klar sein, dass man hier nicht mehr zuschauen könne, wenn Menschenrechte verletzt werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas müsste hier auch deutlicher auftreten, so Strack-Zimmermann. Es gelte jetzt für Europa an einem Strang zu ziehen. "Wir haben es hier mit einem Land zu tun, was innerhalb des Kontinents liegt, das radikal regiert wird." Europa müsse reagieren. Es täte der Bundesregierung gut, wenn Außenminister Maas "hier mal auf die Tube drückt“, so Strack-Zimmermann. Man könne hier für Europa mit gutem Beispiel vorangehen.

Opposition sollte zur Gänze unterstützt werden

Die Oppositionsführerin Tichanowskaja könnte auch als Interimspräsidentin anerkannt werden, wobei das aus Strack-Zimmermanns Sicht nicht so einfach sei. Sie habe ja selbst angeboten, anzutreten, um dann nach sechs Monaten eine demokratische Wahl zu wiederholen. "Das ist schon mal bemerkenswert", sagt die FDP-Politikerin. Es mache für Deutschland mehr Sinn, die Opposition zur Gänze zu unterstützen.

Lukaschenko habe offensichtlich die Frauen unterschätzt. Er merke nun, dass gerade unter den Frauen in Belarus eine große Solidarität herrsche. "Ich glaube, dass er diese Freiheit, diese Bewegung nicht mehr einfangen wird."