- Skepsis nach Zulassung von Corona-Impfstoff durch Russland

Wladimir Putin hat verkündet: Russland lässt den weltweit ersten Impfstoff gegen das Coronavirus zu. Das Präparat sei sicher. Der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth sagt: "Wir müssen uns auf das Wort von Putin verlassen, denn es sind keine Daten bekannt."



In Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin ein Impfstoff gegen das Coronavirus registriert worden. Die Impfung ermögliche eine dauerhafte Immunität, sagte er und fügte hinzu, seine Tochter sei bereits geimpft worden.

Erst einmal nur eine Ankündigung

Es sei sehr wenig bekannt über den Impfstoff, ordnet der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth ein. "Es ist erst mal nur eine Ankündigung." Zunächst sollten Ärztinnen, Pfleger und Lehrerinnen den Impfstoff bekommen. "Wir müssen uns auf das Wort von Putin verlassen, denn es sind keine Daten bekannt."

Abkürzung in der Zulassung

Tatsächlich ist der Impfstoff bisher nur an wenigen Menschen getestet worden. Ihn in einem so frühen Stadium zuzulassen, widerspricht internationalen Kriterien. Offenbar setze man auf "Abkürzungen", so Wildermuth. Es gebe großen politischen Druck - Forscher sollten die Prozesse beschleunigen.

Phase 3 mit vielen Tests am Menschen übersprungen

Die sogenannte Phase 3 mit einer großen Anzahl an Testungen am Menschen werde in Russland übersprungen, solle aber nachgeholt werden, sagte Wildermuth. Etwa beim Ebolavirus habe es das in einer Notfallsituation schon einmal gegeben, dass Impfungen und Datenerhebungen parallel gelaufen seien. Diese Situation ist aber beim Coronavirus aus Sicht von Wildermuth nicht gegeben.

Über 160 Impfstoff-Projekte weltweit

Der Wissenschaftsjournalist schränkt zudem ein: Oftmals gebe es Stoffe, die erst einmal positiv aussehen, aber sich letztlich doch als wirkungslos erwiesen. Derzeit laufen weltweit über 160 Impfstoff-Projekte gegen das neuartige Coronavius - sechs davon haben schon die Phase 3 erreicht. Darunter seien zwei europäische Unternehmen.