- Kalaycis Absage ans DFL-Konzept

Die Gesundheitsministerkonferenz hatte sich mit einer möglichen Rückkehr der Fußballfans in die Stadien beschäftigt. Daraus werde aber nichts, sagt Dilek Kalayci (SPD), Gesundheitssenatorin und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Das aktuelle Infektionsgeschehen lasse dies nicht zu.



In der Theorie gut, in der Pandemie ist die Praxis entscheidend: So haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern das Konzept der Deutschen Fußball-Liga abgeschmettert. Fans in den Stadien wird es also nicht mal unter strengen Restriktionen geben - jedenfalls nicht vor Ende Oktober.

Geleitet hat die Beratungen am Montagnachmittag Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Sie sagt: "Die pandemische Lage ist sehr kritisch, wir erleben weltweit Rekordzahlen." Diese Lage bereite Sorge, dass man nicht nur Ausbrüche habe, sondern auch gestreute Infektionen, die die Lage nicht mehr ganz so beherrschbar mache. In diesem Kontext habe man das Konzept der DFL kritisch gesehen. Zudem müssten die örtlichen Gesundheitsämter die jeweiligen Konzepte für die Stadien individuell genehmigen, hier würden Kapazitäten fehlen.

Problem: An- und Abreise der Fans

Das größte Problem, worauf die DFL auch keine Antwort finden konnte, so Kalayci, sei, wie die An- und Abreise geregelt werden könnte. Ebenso die Problematik von Alkoholkonsum wurde nicht berücksichtigt. Wann es mit Zuschauern bei Fußballspielen weiter gehen könne, ließ Kalayci offen. Man müsse das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter weiter beobachten. "Wir wissen auch, dass dann die Grippewelle losgeht und daher ist die Unsicherheit Richtung Herbst so groß, dass wir erstmal keine Prognose abgegeben haben."

Großveranstaltungen seien in Zukunft auch abhängig von der epidemiologischen Lage. Für Ende Oktober schon eine Prognose abzugeben sei daher laut Kalayci unseriös. Es hänge auch vom Verhalten jedes einzelnen ab. "Ja, das Virus ist da, aber die Ausbreitung hängt davon ab, wie sich jeder einzelne von uns verhält", sagt Kalayci.