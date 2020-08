picture alliance / Tagesspiegel Bild: picture alliance / Tagesspiegel

Di 11.08.2020

Neubauten: Es fehlt ein klares Bekenntnis

Wohnen wird immer teurer in Deutschland, und es wird nicht genug gebaut. Klaus Mindrup (SPD) sitzt im Bauausschuss des Bundestags und kennt die Probleme. Er sieht die Regierung zwar auf dem richtigen Kurs, will aber zukünftig vor allem soziale Bestandshalter per Gesetz schützen: "Ohne die wird es keinen vernünftigen Mietmarkt geben."